В Железногорском районе завершились работы на поврежденном газопроводе

Ремонтно-восстановительные работы на участке газопровода в Железногорском районе завершены. Об этом сообщили в региональном МЧС. Авария произошла сегодня ночью. Из-за порыва подземного трубопровода десятки тысяч курян остались без газоснабжения. Взрыва и возгорания не последовало. Погибших и пострадавших нет. Этот газопровод не является магистральным. Предварительной причиной аварии на газопроводе в Железногорском районе, стала коррозия трубопровода. Такое заявление сделал председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. Устранением аварии занимались порядка 70 человек, около 30 единиц техники. По завершении работ трубопровод проверили, замечаний нет. Подключение потребителей к газоснабжению организовано по штатной схеме. Всех жителей Железногорска и Железногорского района призывают немедленно обращаться в «Службу спасения», если в жилом помещении ощущается специфический запах газа.