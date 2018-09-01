поиск по сайту
 

    В Железногорском районе завершились работы на поврежденном газопроводе

    Сегодня, 20:13
    В Железногорском районе завершились работы на поврежденном газопроводе
    Ремонтно-восстановительные работы на участке газопровода в Железногорском районе завершены. Об этом сообщили в региональном МЧС. Авария произошла сегодня ночью. Из-за порыва подземного трубопровода десятки тысяч курян остались без газоснабжения. Взрыва и возгорания не последовало. Погибших и пострадавших нет. Этот газопровод не является магистральным. Предварительной причиной аварии на газопроводе в Железногорском районе, стала коррозия трубопровода. Такое заявление сделал председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.  Устранением аварии занимались порядка 70 человек, около 30 единиц техники. По завершении работ трубопровод проверили, замечаний нет. Подключение потребителей к газоснабжению организовано по штатной схеме. Всех жителей Железногорска и Железногорского района призывают немедленно обращаться в «Службу спасения», если в жилом помещении ощущается специфический запах газа.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама