Завтра в Курске снова ожидается масштабное отключение холодной воды

Завтра, 6 сентября, в Курске снова ожидается масштабное отключение холодной воды. Как сообщили в «Водоканале», с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайоны Волокно и Аккумулятор с прилегающими улицами частного сектора, на улицы Широкая, Ольховские с прилегающими. В зону отключения холодного водоснабжения попадают также улицы Союзная, 67-73, Республиканская, 52-60, 1-я и 2-я Агрегатные с прилегающими, Сиреневая, 2-я Вишневая, 1-2-я Щигровские с прилегающими, микрорайон Спутник.

Кроме того, холодной воды не будет на проспектах Клыкова и Плевицкой, улицах Бойцов 9-й дивизии, 185-199, Энгельса — от №89 и выше, Песковских, Шоссейных переулках, улице Литовской (от улицы Энгельса до улицы Кольцова) с прилегающими. В зоне отключения также жилые дома частного сектора на проспекте Дружбы, улицы Фетовская, Есенинская, Лермонтовская, Поэтическая, Боровых, Крутой Лог, Просторная, Каштановые и Вольные переулки.

Также будет снижено давление в сетях водопровода в микрорайоне КЗТЗ, Северо-Западном районе, на улице 50 лет Октября с прилегающими. Подача воды будет осуществляться не выше 1-2 этажей.

Курянам, проживающим по указанным адресам, рекомендуют сделать запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.