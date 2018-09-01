поиск по сайту
 

    Завтра в Курске снова ожидается масштабное отключение холодной воды

    Сегодня, 08:06
    Завтра в Курске снова ожидается масштабное отключение холодной воды
    Завтра, 6 сентября, в Курске снова ожидается масштабное отключение холодной воды. Как сообщили в «Водоканале», с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайоны Волокно и Аккумулятор с прилегающими улицами частного сектора, на улицы Широкая, Ольховские с прилегающими. В зону отключения холодного водоснабжения попадают также улицы Союзная, 67-73, Республиканская, 52-60, 1-я и 2-я Агрегатные с прилегающими, Сиреневая, 2-я Вишневая, 1-2-я Щигровские с прилегающими, микрорайон Спутник.
    Кроме того, холодной воды не будет на проспектах Клыкова и Плевицкой, улицах Бойцов 9-й дивизии, 185-199, Энгельса — от №89 и выше, Песковских, Шоссейных переулках, улице Литовской (от улицы Энгельса до улицы Кольцова) с прилегающими. В зоне отключения также жилые дома частного сектора на проспекте Дружбы, улицы Фетовская, Есенинская, Лермонтовская, Поэтическая, Боровых, Крутой Лог, Просторная, Каштановые и Вольные переулки.
    Также будет снижено давление в сетях водопровода в микрорайоне КЗТЗ, Северо-Западном районе, на улице 50 лет Октября с прилегающими. Подача воды будет осуществляться не выше 1-2 этажей.
    Курянам, проживающим по указанным адресам, рекомендуют сделать запас воды.
    Справки по телефону 70-06-14.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама