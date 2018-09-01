Завтра в Курске выступит Игорь Бутман

Завтра в концертном зале «Свиридовский» состоится открытие XXIII международного музыкального фестиваля «Джазовая провинция». Здесь выступят квинтет Игоря Бутмана и Винцкевич-Taylor Project. С 26 октября по 30 ноября фестиваль продолжит свое джазовое движение с музыкантами из 10 стран мира в 10 городах нашей страны. Фестивальные концерты в Курске будут проходить 27 октября, 4 ноября, 7 ноября и 17 ноября. «Джазовая провинция» — это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах, около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно, десятки сотен выдающихся музыкантов России и всего мира.



