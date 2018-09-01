Курские власти заявили о собираемости взносов за капремонт в 102%

В Курской области активно занимаются капитальным ремонтом многоквартирных домов. Как рассказал генеральный директор регионального Фонда капремонта Артур Иванов, в 145 домах из 193 уже приняты 227 видов работ. На этих объектах освоено порядка 300 млн рублей. Объявлены конкурсы на выполнение капремонта общего имущества еще 102 домов на сумму 270 млн рублей. Что касается вопроса оплаты капремонта, то, к примеру, за июль собираемость составила 92%. В целом по области за последнее время задолженность по взносам удалось сократить на 17 миллионов рублей. Так за 7 месяцев 2018 года было начислено 592 млн рублей, оплачено 609 млн рублей. Процент собираемости превысил 102 %.

Активная борьба с неплательщиками продолжается. С начала года в судебные инстанции направлено 7877 заявлений на общую сумму более 77 млн рублей. В службу судебных приставов передано на взыскание 4949 судебных приказов на сумму 47,24 млн рублей.