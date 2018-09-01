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    В Курске строят акцию «Толстой на улице Толстого»

    Сегодня, 08:09
    В Курске строят акцию «Толстой на улице Толстого»
    6 сентября в Курске устроят литературную акцию «Толстой на улице Толстого», она посвящена 190-летию со дня рождения писателя. Автор «Войны и мира», «Анны Карениной», цикла очерков «Севастопольские рассказы» Лев Толстой был самым издаваемым в XX веке писателем. Его произведения многократно экранизировались, и сегодня интерес к ним не угасает. Толстой неоднократно бывал в Курской губернии, поэтому во многих произведениях писателя встречается курская тематика. Здесь писатель встречался со многими известными литераторами, в том числе Пименом Карповым, Митрофаном Алехиным. Организаторы акции расскажут курянам и гостям города о биографии и творчестве Толстого, об истории улицы и её достопримечательностях. Самые эрудированные участники блиц-опроса «Знаком ли вам Лев Толстой?» получат в подарок электронное информационно-библиографическое издание «Литературные улицы города Курска». Стартует акция 6 сентября в полдень по адресу: ул. Льва Толстого, 16 (Единый миграционный центр). Напомним, на протяжении четырёх лет куряне совершают путешествия по улицам, которые носят имена известных русских писателей. 

     

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