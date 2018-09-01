Полиция раскрыла кражу из курского музея. Гусеничный каток с танка-участника боев на Огненной дуге исчез с открытой площадки у здания музея воинской славы. Выставочному центру подвижную опору гусеницы подарили поисковики, работающие на Северном фасе. Однако нашлись люди, которые решили нажиться на памяти о войне. В течение суток полицейские установили личности подозреваемых. Это двое ранее судимых курян. Предположительно, они собирались сдать краденый экспонат - весом более 350 килограммов - в пункт приема металла. Злоумышленники под видом рабочих увезли его на грузовом такси. Похищенный экспонат изъяли. Скоро его вернут в музей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



