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    Полиция раскрыла кражу из курского музея

    Сегодня, 08:00
    Полиция раскрыла кражу из курского музея
    Полиция раскрыла кражу из курского музея. Гусеничный каток с танка-участника боев на Огненной дуге исчез с открытой площадки у здания музея воинской славы. Выставочному центру подвижную опору гусеницы подарили поисковики, работающие на Северном фасе. Однако нашлись люди, которые решили нажиться на памяти о войне. В течение суток полицейские установили личности подозреваемых. Это двое ранее судимых курян. Предположительно, они собирались сдать краденый экспонат - весом более 350 килограммов - в пункт приема металла. Злоумышленники под видом рабочих увезли его на грузовом такси.  Похищенный экспонат изъяли. Скоро его вернут в музей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

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