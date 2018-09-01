За день курянин обокрал несколько поставлявших товары машин

В Курске в течение суток неизвестные злоумышленники обокрали сразу несколько машин. Потерпевшими оказались поставщики, привозившие товар в крупные магазины. Как пояснили в УМВД, подъезжая к супермаркетам для разгрузки товара, водители оставляли машины без присмотра открытыми. Возвратившись, они не обнаруживали оставленные в салонах гаджеты, сумки и автомагнитолы. Стражи порядка доказали причастность ранее судимого 33-летнего курянина минимум к четырем кражам. Мужчина специально ждал на служебных стоянках очередного водителя, забывшего закрыть машину. Похищенное имущество удалось изъять. Его вернут законным владельцам. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.











