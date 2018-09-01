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    За день курянин обокрал несколько поставлявших товары машин

    Сегодня, 08:01
    За день курянин обокрал несколько поставлявших товары машин
    В Курске в течение суток неизвестные злоумышленники обокрали сразу несколько машин. Потерпевшими оказались поставщики, привозившие товар в крупные магазины. Как пояснили в УМВД, подъезжая к супермаркетам для разгрузки товара, водители оставляли машины без присмотра открытыми. Возвратившись, они не обнаруживали оставленные в салонах гаджеты, сумки и автомагнитолы. Стражи порядка доказали причастность ранее судимого 33-летнего курянина минимум к четырем кражам. Мужчина специально ждал на служебных стоянках очередного водителя, забывшего закрыть машину. Похищенное имущество удалось изъять. Его вернут законным владельцам. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.

     

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