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    В Курской области по тревоге подняли ракетчиков

    Сегодня, 10:31
    В Курской области по тревоге подняли ракетчиков
    В Курской области подняты по учебной тревоге расчеты ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии Западного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. После подъема дивизион тактического ракетного комплекса «Точка-У» совершил 100-киллометровый марш-бросок. В учениях участвуют более 200 военнослужащих и 25 единиц спецтехники. Под прикрытием дымовой завесы военные отработали перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковую установку и выполнили развертывание боевых машин из походного положения в боевое. Также ракетчики отработают и практические действия по охране и обороне на марше, в районе боевого применения.

     

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