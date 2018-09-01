В Курской области по тревоге подняли ракетчиков

В Курской области подняты по учебной тревоге расчеты ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии Западного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. После подъема дивизион тактического ракетного комплекса «Точка-У» совершил 100-киллометровый марш-бросок. В учениях участвуют более 200 военнослужащих и 25 единиц спецтехники. Под прикрытием дымовой завесы военные отработали перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковую установку и выполнили развертывание боевых машин из походного положения в боевое. Также ракетчики отработают и практические действия по охране и обороне на марше, в районе боевого применения.



