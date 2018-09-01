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    Более тысячи курян оштрафованы за курение

    Сегодня, 13:14
    Более тысячи курян оштрафованы за курение
    Ежедневно в полицию поступают заявления от курян, которые жалуются на соседей, курящих в местах общего пользования. Как правило, на замечания эти люди не реагируют, вынуждая жильцов обращаться к правоохранителям. Меж тем федеральное законодательство запрещает курение не только в подъездах и лифтах домов. «Дымить» нельзя на авто- и железнодорожных вокзалах, территориях учреждений здравоохранения и образования, в местах отдыха детей и на детских площадках. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1500 до 3000 рублей. Протоколы уполномочены составлять сотрудники полиции. В прошлом году за нарушение запрета курения табака были оштрафованы 1553 курянина. В этом году на курильщиков составили уже 1050 протоколов - сообщили в УМВД по Курску. 

     

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