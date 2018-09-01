Эксперты выясняют причину аварии на газопроводе под Железногорском. Предварительная версия, что газопровод прохудился из-за коррозии металла, не подтвердилась. Поднятая труба не была ржавой - сообщает ГТРК "Курск". Напомним, авария на газопроводе в Железногорском районе произошла ночью 4 сентября. К счастью, не было ни взрыва, ни пожара, никто не пострадал. Более сотни тысяч человек в Железногорске и Железногорском районе, а также ряд предприятий, оказались без газоснабжения. Вечером того же дня последствия аварии ликвидировали, подачу газа потребителям возобновили.