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    Специалисты Курскэнерго познакомились с новыми технологиями монтажа СИП

    Сегодня, 14:10
    Специалисты Курскэнерго познакомились с новыми технологиями монтажа СИП
    В августе на базе закрытого полигона филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  прошел обучающий семинар по проектированию, строительству и эксплуатации линий самонесущего изолированного провода (СИП) для начальников, главных инженеров и мастеров районов электрических сетей. В нем приняли участие более 60 сотрудников. 
    В ходе семинара специалисты филиала познакомились с новыми технологиями монтажа СИП, рассмотрели преимущества использования изолированных проводов на воздушных линиях (ВЛ) 0,4-35 кВ. Энергетикам представили усовершенствованные виды линейной арматуры для подвески и монтажа, а также новые инструменты для проведения работ на линиях с самонесущим изолированным проводом. Помимо этого на открытом учебно-тренировочном полигоне филиала было проведено практическое занятие, где участники семинара смогли на практике опробовать новые технологии монтажа СИП.
    «Курскэнерго уделяет большое внимание обучению своих сотрудников. От уровня знаний и профессионального мастерства персонала напрямую зависит качество и надежность электроснабжения наших потребителей. Только хорошо подготовленные специалисты могут решать сложные технические задачи, которые стоят перед энергетиками», - отметил заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Александр Рудневский. 

     

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