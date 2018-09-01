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    30-летняя курянка при попытке "разблокировать" карту лишилась денег

    Сегодня, 14:37
    30-летняя курянка при попытке
    Жертвой мошенничества стала 30-летняя жительница Курска. Она попалась на уловку аферистов, которые рассылают смс от лица банка с уведомлением о блокировке карты. Как правило, такое сообщение содержит призыв позвонить по определенному номеру для того, чтобы отменить блокировку. Курянка  перезвонила по указанному телефону и сообщила собеседнику все реквизиты кредитки. Её заверили, что блокировку снимут через 10 минут, проверить это можно в ближайшем банкомате. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, когда выяснилось, что с карты списали все средства. Как пояснили в полиции, иногда злоумышленники не пытаются получить информацию о реквизитах карт. Они добиваются того, чтобы владелец набрал их номер, звонки на который оплачиваются по отдельному тарифу. Чтобы заработать, им достаточно просто потянуть время. 
    В УМВД дали рекомендации, как вести себя, если пришло сообщение о блокировке карты. 
    Главное в такой ситуации – сохранять спокойствие и не выходить на связь с отправителем смс по телефону, указанному в сообщении. Необходимо связаться с представителем своего банка (его номер указан на карте) для подтверждения статуса карты и сообщения о попытке мошенничества. 
    Получив заявление клиента о совершённой краже, кредитное учреждение проводит служебное расследование и принимает решение. На возмещение ущерба со стороны банка можно рассчитывать, если держатель карты не нарушал условия ее использования, соблюдал меры по безопасности и обратился в банк не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления о совершении операции. Если гражданин сам сообщил третьим лицам свои персональные данные, банк имеет право отказать в возврате денег.
    Кроме этого о произошедшем необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. Когда мошенников найдут и признают виновными в суде, они будут обязаны возместить нанесённый ущерб. 

     

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