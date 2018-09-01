До конца сентября у курских школ обустроят переходы

В Курске в этом году планируют обустроить 22 перехода вблизи школ. Как пояснил замдиректора городского департамента транспорта, связи и дорожного строительства Олег Воробьев, речь идёт о замене 318 дорожных знаков на новые, со световозвращающей пленкой желто-зеленого цвета, а также об установке на 16 переходах светофоров с мигающим жёлтым сигналом. К 1 сентября на 109 переходах около учебных заведений обновили «зебру», на 72 участках дорог нанесли надписи «Дети» и «Школа». Новые знаки и светофоры установили на 11 переходах. Кроме того, около 19 школ и на 5 аварийно-опасных участках устанавливают ограждения общей протяжённостью более 2,5 тысяч метров. До конца сентября эту работу планируют завершить.



