Продавать билеты на матч "Авангарда" с "Краснодаром" будут в 4 этапа

10 сентября стартует продажа билетов на матч 1/16 финала Кубка России по футболу, в котором встретятся курский «Авангард» и «Краснодар». Игра состоится в столице Соловьиного края на стадионе «Трудовые резервы» 26 или 27 сентября. Время начала матча определят позднее.

Продажа билетов на матч 1/16 Кубка России будет проходить в 4 этапа.

Первый этап (с 10 по 16 сентября включительно) - продажа Пакета «Абонемент + 5». Болельщики, купившие абонементы на матчи «Олимп-Первенства России по футболу сезона - 2018/2019 среди команд клубов ФНЛ», в срок с 10 по 16 сентября при предъявлении абонемента в офисе клуба могут получить бесплатный билет на матч (сам абонемент на матч кубка не действителен), а также дополнительно приобрести не более пяти билетов в руки на любые места (стоимость билета от 200 до 800 р.) на данный матч. Абонементы и билеты можно приобрести в офисе Клуба (Северная трибуна стадиона «Трудовые резервы»). Время работы – будние дни с 11.00 до 16.00. Стоимость абонемента 2500 р.





Второй этап (с 17 по 23 сентября включительно) - продажа Пакета «1+7». Пакет включает билеты на матч 1/16 финала «Олимп-Кубка России» стоимостью 600 рублей и оставшиеся домашние матчи «Авангарда» в Олимп-Первенстве России в 2018 году («Тюмень», «Чертаново», «Томь», «Сибирь», «Спартак-2», «Химки», «Зенит-2»). Пакет «1+7» можно приобрести в офисе Клуба (Северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», время работы – будние дни с 11.00 до 16.00) либо в кассах Курского областного драматического театра (время работы ежедневно с 10.00 до 20.00). Стоимость пакета 1500 рублей.





Третий этап (24-25 сентября включительно) - продажа билетов по коллективным заявкам. Клуб будет удовлетворять поданные до 20 сентября коллективные заявки, поступившие от предприятий и организаций города Курска, в первую очередь сотрудничающих с ФК «Авангард».





Четвертый этап (26 сентября). Каждый желающий сможет приобрести оставшиеся билеты стоимостью от 200 до 800 рублей. Билеты будут продаваться в кассах стадиона «Трудовые резервы».