62-летний курянин промышлял дачными кражами

В регионе установили подозреваемого в серии краж. В полицию нескольких районов поступили заявления о пропаже имущества с дачных участков. При попытке очередной кражи в Золотухинском районе задержали 62-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. После сравнения его отпечатков пальцев с теми, которые нашли на месте происшествий, стало ясно, что ко всем хищениям причастен один человек. Выяснилось, что мужчина совершил порядка 10 аналогичных преступлений в Дмитриевском и Железногорском районах. Устраиваться на работу он не хотел, посчитал кражи лучшим способом заработка. Подозреваемый приезжал в различные районы и проверял, часто ли хозяева посещают дачи, выбирал только те, куда давно не приезжали. В некоторых домиках мог остаться на ночь. Похищал всё, что мог унести, а после продавал случайным встречным. Заведено уголовное дело. Мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания - сообщили в УМВД.