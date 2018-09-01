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    Деньги умерших курян пополнили государственную казну

    Сегодня, 08:04
    Деньги умерших курян пополнили государственную казну
    Прокуратура проверила законность распоряжения денежными средствами подопечных Суджанского психоневрологического интерната. Оказывается, на банковских счетах умерших и не имеющих наследников граждан многие годы хранились значительные суммы. По закону имущество усопшего, если у него нет наследников, получает государство. Прокурор направил в суд иски о признании права Российской Федерации на деньги умерших курян. Требования прокурора были удовлетворены. В доход государства направили более 1 млн. 400 тысяч рублей. Еще два подобных иска находятся на рассмотрении в суде. 

     

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