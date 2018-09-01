У 42% курян 1 сентября вызывает светлые воспоминания о школе

Центр регионального развития выяснил, с чем ассоциируется 1 сентября у курян. По данным исследования у большинства респондентов (42%) эта дата вызывает светлые воспоминания о школьных днях, детстве и первых друзьях. При этом для 18% участников опроса День знаний также напрямую связан со школой, но с более серьезными моментами: экзаменами и оценками. У 16% опрошенных первый школьный день ассоциируется непосредственно с образованием и современными проблемами в нем. 4% респондентов связывают 1 сентября с более романтическими воспоминаниями: «школа, первая любовь».

У 9% курян 1 сентября не вызывает никаких ассоциаций, 6% респондентов предпочтут начать с 1 сентября что-то новое.

Опрос проводился на Официальном социологическом портале Курской области (http://соцпортал46.рф), а также в группе «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk) с 6 по 10 августа 2018 года.



