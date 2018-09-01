В Курске за день сбили трех пешеходов

4 сентября в Курске сбили трех пешеходов. Как рассказали в Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в девятом часу утра на проспекте Клыкова. Водитель "Лады Ларгус" наехал на 21-летнего пешехода, который двигался по дороге в попутном направлении. Пострадавшего доставили в БСМП. Около 11 часов под колеса автомобиля "Шевроле Нива" во дворе дома № 13 по Промышленному переулку попала 66-летняя пенсионерка. Третье происшествие случилось в 9 часов вечера. "Лада Гранта" на Литовской допустила наезд на 49-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешехода с травмами доставили в 4-ю городскую больницу. Подчеркивается, что во всех трех случаях водители были трезвыми.