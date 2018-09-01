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    На проспекте Клыкова из-за непотушенного окурка загорелась квартира

    Сегодня, 11:55
    На проспекте Клыкова из-за непотушенного окурка загорелась квартира
    В Курске из-за непотушенного окурка загорелась квартира. ЧП случилось в среду, 5 сентября примерно в половину шестого вечера на проспекте Клыкова. На место происшествия направились экстренные службы. По информации регионального МЧС, на 11-м этаже 17-этажного здания открытым пламенем горел балкон квартиры. Огнеборцам потребовалось около 10 минут, чтобы справиться с пожаром. Из подъезда эвакуировали 5 человек, к счастью, обошлось без пострадавших. В квартире, где произошло возгорание, в тот момент никого не было. Огонь повредил балкон, балконную дверь с окном на площади 3 кв. метра, также закопчены стены и потолок квартиры на площади 60 кв. метров. Кроме того, пострадали балконы в вышерасположенных квартирах. Сумма ущерба и причина возгорания устанавливаются. По предварительной версии, балкон загорелся из-за непотушенного окурка, упавшего с верхних этажей.

     

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