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    В Советском районе раскрыли кражу кроликов

    Сегодня, 12:10
    В Советском районе раскрыли кражу кроликов
    У жительницы деревни Волжанец Советского района похитили инструменты и кроликов. Подсобное хозяйство составляет основной доход семьи, поэтому потеря домашних животных нанесла серьезный ущерб. Полицейские за несколько часов установили похитителя. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый. Он всего несколько недель назад освободился из мест лишения свободы. Кражу совершил ночью в состоянии алкогольного опьянения. Продать технику, инструменты и кроликов не успел. Полицейские изъяли краденое имущество и домашних животных, их в тот же день вернули хозяйке - сообщили в УМВД.

     

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