За ночь пожарные Железногорска дважды выезжали тушить автомобили

В Железногорске минувшей ночью пожарные дважды выезжали тушить автомобили. Первый пожар произошел на улице Никитина. Информацию о возгорании спасатели получили в 1:45. Когда прибыли на место, выяснилось, что горит автомобиль «Киа Спортэдж». Его успешно потушили. Огонь уничтожил моторный отсек и салон иномарки. Также пламя добралось до припаркованной рядом ВАЗовской "семёрки". Оно повредило 2 колеса и багажник.

Второй пожар зафиксировали около 3:30 на улице Мира. Там вспыхнул эвакуатор «Газель». Спасатели быстро справились с огнем. В машине поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие, передние фары и лобовое стекло. Причины пожара устанавливаются.