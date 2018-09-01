Курянам покажут спектакль-посвящение Тургеневу

Сегодня на сцене Курского драмтеатра имени Пушкина покажут спектакль «Тургенев. Сегодня!». Это спектакль-посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу в канун его двухсотлетнего юбилея. Основная часть постановки – ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения. Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников. Он начнется сегодня в 19.00. Культурный благотворительный проект «Тургенев. Сегодня!» создан с использованием гранта Президента РФ при поддержке Министерства культуры РФ, благотворительных фондов «Мир и гармония» и «Культурные сезоны» в рамках проекта «Театральная Россия».



