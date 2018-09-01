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    Курская таможня задержала 5 тонн «лишнего» оборудования

    Сегодня, 12:55
    Курская таможня задержала 5 тонн «лишнего» оборудования
    В пункте пропуска Крупец Курской таможни в двух грузовых автомобилях выявили около пяти тонн лишнего груза. Как пояснили в ведомстве, транспортные средства ввозили различное оборудование. В одной машине находилось румынское крупногабаритное оборудование для штамповки частей кузова автомобилей общим весом более 15 тонн. Второй автомобиль ехал из Украины и вез аппаратуру для кондиционирования воздуха весом около 3 тонн. Оказалось, что вес ввозимого груза гораздо больше заявленного. Представители фирм-перевозчиков разницу в весе объяснить не смогли. В итоге в отношении румынской и украинской транспортных компаний возбудили дела об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.

     

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