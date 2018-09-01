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    В Курской области сняли с продажи птиц

    Сегодня, 13:05
    В Курской области сняли с продажи птиц
    Сотрудники Россельхознадзора на ярмарке выходного дня в пгт. Черемисиновский установили мужчину, который занимался реализацией живой птицы, ввезенной из Белгородской области. Причем у него не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие поголовья. С учетом сложной обстановки по гриппу птиц в России подобные нарушения создают реальную угрозу распространения опасного заболевания. Виновного привлекли к административной ответственности в виде штрафа. 200 голов живой птицы сняли с реализации.

     

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