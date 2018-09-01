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    Курянин признан лучшим пожарным в ЦФО

    Сегодня, 13:09
    Курянин признан лучшим пожарным в ЦФО
    Сотрудник специальной пожарно-спасательной части №1 Курска Сергей Крюков признан лучшим в Центральном федеральном округе России по итогам профессионального смотра-конкурса.
    Как сообщили в пресс-службе МЧС, в рамках соревнований проводились строевой смотр, проверка теоретических знаний и физподготовки (подтягивание, челночный бег, кросс 1000 м), принимались нормативы по пожарно-строевой подготовке.
    Курянин Сергей Крюков неоднократно признавался лучшим в ЦФО, а в 2015 году завоевал звание «Лучший пожарный России». Кубок победителя ему вручал лично министр МЧС России.
    На счету Сергея Крюкова сотни пожаров, спасённые жизни и благодарности от простых людей. 

     

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