Железногорцу предложили забрать выигрыш на ставках в Сингапуре

В полицию за помощью обратился 27-летний житель Железногорска. В соцсети неизвестный гражданин предложил ему сделать ставки на спорт. Злоумышленник утверждал, что занимается прогнозированием футбольных матчей, и обещал помочь выиграть деньги, а за свои услуги забрать процент от выигрыша. Железногорец перечислил на указанный счет 20 тысяч рублей за получение информации и 15 тысяч рублей в качестве ставки. Через день ему пришло сообщение, что он выиграл более 300 тысяч рублей, но для вывода средств необходимо перевести в букмекерскую контору 10% от ставки. После перевода мужчине пришло сообщение, что операцию следует повторить, так как он не указал код. Молодой человек сделал еще несколько попыток, но выигрыш так и не получил. Со слов мошенника сначала была переведена неверная сумма, затем после трех ошибочных переводов якобы его букмекерский счет заблокировали, посчитав это хакерской атакой, напоследок ему сообщили, что для снятия наличности необходимо явиться лично в букмекерскую контору, которая находится в Сингапуре. Таким образом, железногорец, следуя инструкциям неизвестного, лишился более 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают предполагаемого участника преступления.