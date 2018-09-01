Двое курян подобрали на улице котят с бешенством

В Курске зарегистрировано два случая заболевания бешенством. Горожане, проживающие на Новой Луговой и по проспекту Дериглазова, подобрали на улице бездомных котят, обратились с ними в ветеринарную клинику. Там и выявили заболевание. В Курской областной ветеринарной лаборатории подтвердили диагноз: бешенство. После этого провели обследование и дезинфекцию очагов бешенства. Всех людей, контактировавших с животными, направили на вынужденную антирабическую вакцинацию.

Напомним, бешенство - одно из немногих особо опасных заболеваний, которое не подается медикаментозному лечению. Исход при данном заболевании всегда летальный. Вирус передается со слюной при укусе больного животного. Слюна может стать заразной за 8-10 суток до появления признаков болезни. Возможно также заражение при попадании слюны на слизистые оболочки или поврежденную кожу.

Курян призывают каждый год делать прививки от бешенства своим питомцам.

Для проведения иммунизации можно обращаться в лечебно-профилактические отделы, расположенные по следующим адресам:

- ул. Бойцов 9-й дивизии, 126-а, тел. 52-14-57;

- ул. Дубровинского, 54-а, тел. 34-41-14;

- 2-й Шоссейный пер., 15, тел. 35-00-84

Также на сайте Курской городской СББЖ можно найти информацию о выездных профилактических вакцинациях, проводимых сотрудниками учреждения в дневное и вечернее время.



