Причиной пожара в многоэтажке на Клыкова могло стать короткое замыкание

Специалисты назвали предварительную причину пожара, который произошел накануне вечером в многоэтажке на проспекте Клыкова. Его могло вызвать короткое замыкание в компьютере, оставленном на балконе в рабочем состоянии. Ранее мы рассказывали: в доме №1 на проспекте Клыкова загорелся балкон на 11-м этаже. Огонь охватил четыре квартиры. Он повредил расположенные выше балконы. Пожарные потушили пламя, обошлось без пострадавших. Местные жители предполагали, что пожар мог начаться из-за непотушенного окурка, брошенного кем-то из жильцов верхних этажей. Расследование инцидента продолжается.