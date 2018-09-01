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    Причиной пожара в многоэтажке на Клыкова могло стать короткое замыкание

    Вчера, 19:14
    Причиной пожара в многоэтажке на Клыкова могло стать короткое замыкание
    Специалисты назвали предварительную причину пожара, который произошел накануне вечером в многоэтажке на проспекте Клыкова. Его могло вызвать короткое замыкание в компьютере, оставленном на балконе в рабочем состоянии. Ранее мы рассказывали: в доме №1 на проспекте Клыкова загорелся балкон на 11-м этаже.  Огонь охватил четыре квартиры. Он повредил расположенные выше балконы.  Пожарные потушили пламя, обошлось без пострадавших. Местные жители предполагали, что пожар мог начаться из-за непотушенного окурка, брошенного кем-то из жильцов верхних этажей.  Расследование инцидента продолжается.

     

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