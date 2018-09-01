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    Коммунальщики завершают подготовку к зиме

    Сегодня, 08:05
    Коммунальщики завершают подготовку к зиме
    Подготовка Курской области к зиме завершается, заявил замгубернатора Александр Дёмин. Во всех муниципалитетах проведен ремонт водопроводных, тепловых и электрических сетей и замена ветхих участков, обследован жилфонд, пополнены запасы резервного топлива. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы. Сейчас к контрольным мероприятиям приступила Государственная жилищная инспекция. Комплексные проверки многоквартирных домов продлятся до 15 ноября. По словам Дёмина, область будет полностью готова к зиме к 20 сентября. На эти цели потрачено в общей сложности более миллиарда рублей. Средства направлены, в том числе на строительство восьми новых газовых котельных для школ, областного клинического противотуберкулезного диспансера и Мантуровской ЦРБ.

     

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