Коммунальщики завершают подготовку к зиме

Подготовка Курской области к зиме завершается, заявил замгубернатора Александр Дёмин. Во всех муниципалитетах проведен ремонт водопроводных, тепловых и электрических сетей и замена ветхих участков, обследован жилфонд, пополнены запасы резервного топлива. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы. Сейчас к контрольным мероприятиям приступила Государственная жилищная инспекция. Комплексные проверки многоквартирных домов продлятся до 15 ноября. По словам Дёмина, область будет полностью готова к зиме к 20 сентября. На эти цели потрачено в общей сложности более миллиарда рублей. Средства направлены, в том числе на строительство восьми новых газовых котельных для школ, областного клинического противотуберкулезного диспансера и Мантуровской ЦРБ.



