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    В Курчатове жилья для ребенка-инвалида добились через суд

    Сегодня, 08:07
    В Курчатове жилья для ребенка-инвалида добились через суд
    В прокуратуру обратилась жительница Курчатова, она рассказала о нарушении прав ее ребенка-инвалида. Женщина проживает в помещении площадью 12,5 квадратных метра совместно с 4-летним сыном, который страдает тяжелым психическим заболеванием и является инвалидом. Семья признана малоимущей. В 2017-м курянку включили в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам соцнайма. Однако с 1 января 2018 года заболевание, которым страдает ее сын, исключили из списка заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Это стало основанием для отказа в предоставлении семье жилого помещения вне очереди. Однако проверка показала, что право на жилье возникло у заявительницы до изменения законодательства. Тогда прокурор направил в суд исковое заявление, поставив вопрос о предоставлении матери ребенка-инвалида во внеочередном порядке жилого помещения с учетом права на дополнительную жилплощадь. Суд встал на сторону истца. Заявительнице и ее сыну предоставили двухкомнатную квартиру в Курчатове.

     

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