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    Курский район отметит 90-летие

    Сегодня, 08:07
    Курский район отметит 90-летие
    Завтра Курский район отметит 90-летие. Празднование состоится в поселке имени Маршала Жукова. Главные торжества пройдут у Дома  офицеров. В программе: прохождение войск курского гарнизона и выставка военной техники; торжественное шествие воспитанников всех школ Курского района, детских садов «Родничок» и «Соловушка»; показательные выступления парашютистов и спортсменов; чествование ветеранов; парад военно-патриотических клубов района. Для гостей запланирована развлекательная программа: игровые аттракционы, выступление творческих коллективов. На празднике  будут представлены подворья всех 17 сельсоветов Курского района. Начало торжеств завтра в 11 часов.

     

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