Завтра Курский район отметит 90-летие. Празднование состоится в поселке имени Маршала Жукова. Главные торжества пройдут у Дома офицеров. В программе: прохождение войск курского гарнизона и выставка военной техники; торжественное шествие воспитанников всех школ Курского района, детских садов «Родничок» и «Соловушка»; показательные выступления парашютистов и спортсменов; чествование ветеранов; парад военно-патриотических клубов района. Для гостей запланирована развлекательная программа: игровые аттракционы, выступление творческих коллективов. На празднике будут представлены подворья всех 17 сельсоветов Курского района. Начало торжеств завтра в 11 часов.



