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    Сбербанк создал новый портал для студентов и выпускников

    Сегодня, 11:22
    Сбербанк создал новый портал для студентов и выпускников
    Сбербанк запустил портал sbergraduate - ресурс, на котором собрана вся информация для молодых специалистов, желающих устроиться на работу в Сбербанк.

    На новом портале объединены все HR-продукты банка для молодежной аудитории. Среди которых:
    Sberseasons — стажировки в ИТ;
    12UP — именные стипендии;
    HeadStart — стажировки в инвестиционном банкинге;
    Young Global Pioneers, обучающее путешествие.

    Кроме того, на портале собраны:
    вакансии для молодых специалистов;
    все вузовские мероприятия, в которых участвует банк;
    статьи о том, как построить карьеру или пройти собеседование;
    информация о структуре Сбербанка, изложенная простым и понятным языком.

    Важная составляющая нового портала — истории успеха молодых сотрудников банка, которые рассказывают о себе и своей карьере. 

    Запуск портала Sbergraduate.ru позволит удовлетворить потребность Сбербанка в найме молодых специалистов. Cтуденты, аспиранты и выпускники вузов благодаря этому найдут возможности для начала карьеры в Сбербанке и будут понимать ожидания работодателя. 

    - Мы строим масштабную экосистему вокруг и для студента, которая дает все возможности для саморазвития и построения карьеры внутри Сбербанка, - рассказывает  управляющий директор департамента HR-компетенций ПАО Сбербанк Ксения Мартынова. - Мы даем понять, что в Сбербанке работает много успешных и молодых сотрудников, и именно ты можешь стать одним из них. Наш карьерный портал для молодежи sbergraduate.ru – это единая точка входа в Банк для самых лучших и талантливых студентов».
    Сбербанк последовательно реализует свою кадровую стратегию, выстраивая диалог со студентами и начинающими профессионалами в удобной для них форме. Описание вакансий и сам интерфейс нового портала интуитивно понятны для целевой аудитории. Благодаря порталу можно не только получать советы и рекомендации, но и узнавать наставников, которые опекают новых коллег и дают им все возможности для быстрого профессионального роста.

     

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