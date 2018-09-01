Сбербанк создал новый портал для студентов и выпускников

Сбербанк запустил портал sbergraduate - ресурс, на котором собрана вся информация для молодых специалистов, желающих устроиться на работу в Сбербанк.





На новом портале объединены все HR-продукты банка для молодежной аудитории. Среди которых:

• Sberseasons — стажировки в ИТ;

• 12UP — именные стипендии;

• HeadStart — стажировки в инвестиционном банкинге;

• Young Global Pioneers, обучающее путешествие.





Кроме того, на портале собраны:

• вакансии для молодых специалистов;

• все вузовские мероприятия, в которых участвует банк;

• статьи о том, как построить карьеру или пройти собеседование;

• информация о структуре Сбербанка, изложенная простым и понятным языком.





Важная составляющая нового портала — истории успеха молодых сотрудников банка, которые рассказывают о себе и своей карьере.





Запуск портала Sbergraduate.ru позволит удовлетворить потребность Сбербанка в найме молодых специалистов. Cтуденты, аспиранты и выпускники вузов благодаря этому найдут возможности для начала карьеры в Сбербанке и будут понимать ожидания работодателя.





- Мы строим масштабную экосистему вокруг и для студента, которая дает все возможности для саморазвития и построения карьеры внутри Сбербанка, - рассказывает управляющий директор департамента HR-компетенций ПАО Сбербанк Ксения Мартынова. - Мы даем понять, что в Сбербанке работает много успешных и молодых сотрудников, и именно ты можешь стать одним из них. Наш карьерный портал для молодежи sbergraduate.ru – это единая точка входа в Банк для самых лучших и талантливых студентов».

Сбербанк последовательно реализует свою кадровую стратегию, выстраивая диалог со студентами и начинающими профессионалами в удобной для них форме. Описание вакансий и сам интерфейс нового портала интуитивно понятны для целевой аудитории. Благодаря порталу можно не только получать советы и рекомендации, но и узнавать наставников, которые опекают новых коллег и дают им все возможности для быстрого профессионального роста.







