Более 41 тысячи курян из-за долгов не могут выехать из страны

Более 41 тысячи курян из-за имеющихся долгов ограничены в праве выезда за пределы России. После применения этой меры были погашена задолженность на сумму более 387 млн. руб. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Курской области советуют курянам во избежание неприятных ситуаций оплатить все имеющиеся долги, прежде чем планировать отпуск или деловую поездку за границу. Сделать это можно всего за несколько минут. Необходимо зайти на главную страницу официального сайта Управления (www.r46.fssprus.ru) в раздел «Узнайте о своих долгах», где можно получить информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица. Если долгов нет, на экране появится соответствующее сообщение. Если же задолженность имеется, то гражданину предоставляется возможность погасить долг, используя электронные платежные системы.



