На 2-й Агрегатной "паровозиком" столкнулись 4 автомобиля

6 сентября в Железнодорожном округе Курска "паровозиком" столкнулись 4 автомобиля. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 17 часов на улице 2-я Агрегатная. Автомобилистка за рулем ВАЗовской "девятки" ехала по трассе "Курск-Воронеж-Борисоглебск" из города в сторону Подлесного. В пути она "догнала" "Пежо". Иномарка в свою очередь врезается в двигавшийся впереди попутный автомобиль "Хендай Крето". Корейский кроссовер по инерции таранит ВАЗ-2111. Травмы в этой массовой аварии получила только женщина, которая была за рулем "девятки". Уточняется, что все водители были трезвы.



