поиск по сайту
 

    На 2-й Агрегатной "паровозиком" столкнулись 4 автомобиля

    Сегодня, 11:46
    На 2-й Агрегатной
    6 сентября в Железнодорожном округе Курска "паровозиком" столкнулись 4 автомобиля. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 17 часов на улице 2-я Агрегатная. Автомобилистка за рулем ВАЗовской "девятки" ехала по трассе "Курск-Воронеж-Борисоглебск" из города в сторону Подлесного. В пути она "догнала" "Пежо". Иномарка в свою очередь врезается в двигавшийся впереди попутный автомобиль "Хендай Крето". Корейский кроссовер по инерции таранит ВАЗ-2111. Травмы в этой массовой аварии получила только женщина, которая была за рулем "девятки". Уточняется, что все водители были трезвы.  

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама