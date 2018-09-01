Ревнивый железногорец ударил приятеля ножом в живот

В дежурную часть Железногорска поступило сообщение о том, что в реанимацию госпитализирован мужчина с телесными повреждениями криминального характера. Полицейские начали выяснять обстоятельства произошедшего. Оперативники установили, что потерпевший получил ножевое ранение от своего знакомого, распивая вместе спиртное. Во время застолья железногорец начал ревновать свою девушку к потерпевшему, что привело к ссоре. Он схватил нож и ударил мужчину в левый бок. Задержанный свою вину признал. Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей - сообщили в УМВД.