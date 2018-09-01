18-летнего распространителя наркотиков отправили в колонию

Суд вынес приговор 18-летнему курянину. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Как рассказали в СК, с 20 апреля по 7 мая 2017 года в то время еще несовершеннолетний курянин, желая подзаработать, занялся устройством тайников-закладок на территории города. Уточняется, что он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом. Суд приговорил молодого человека к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.