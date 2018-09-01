В выходные водителей проверят на трезвость

В предстоящие выходные в Курской области инспекторы Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. ГИБДД призывает участников дорожного движения своевременно сообщать в полицию об автомобилистах, которые ведут себя на дороге неадекватно, сели за руль в нетрезвом состоянии, по телефонам (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.