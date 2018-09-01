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    25 курских медалистов не набрали на ЕГЭ проходной балл

    Сегодня, 13:33
    25 курских медалистов не набрали на ЕГЭ проходной балл
    В Курской области 25 выпускников, получивших золотые и серебряные медали, не набрали при сдаче ЕГЭ проходной балл. Такую информацию озвучили в Железногорске на пресс-конференции, посвященной проблемам образования. Результаты ещё семерых были аннулированы. Теперь правила выдачи медалей ужесточат. Для их получения будут учитываться не только отметки, поставленные в аттестат, но и результаты, полученные на ЕГЭ. По трём предметам нужно будет набрать не менее 225 баллов.
     
    По материалам Zhel.city

     

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