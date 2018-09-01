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    Полиция обеспечит охрану порядка в день выборов в Курской области

    Сегодня, 16:36
    Полиция обеспечит охрану порядка в день выборов в Курской области
    9 сентября в Курской области состоятся выборы. Все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак. Накануне голосования - в День тишины- стражи порядка будут нести службу по охране бюллетеней. В день выборов на всех избирательных участках также будут работать полицейские. Напомним, всего в регионе проходят 36 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В них  участвуют свыше тысячи кандидатов от шести политических партий и в порядке самовыдвижения. Жителям региона предстоит решить, кто займет 391 вакантное место в органах муниципальной власти. В частности, пройдут выборы глав трех районов – Кореневского, Октябрьского и Пристенского, главы Суджи, а также 387 депутатов представительных органов муниципальных образований.

     

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