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    На Театральной площади состоялась выставка «Курск читающий»

    Сегодня, 17:33
    На Театральной площади состоялась выставка «Курск читающий»
    Сегодня на Театральной площади провели книжную выставку «Курск читающий». Она прошла в четвертый раз. В этом году ее посвятили 75-й годовщине Победы на Огненной дуге. Издательства, торговые компании, высшие учебные заведения, музеи, галереи и библиотеки представили современную и классическую литературу. В том числе художественную, научно-популярную, учебную, детскую. Также на площади состоялись творческие встречи с писателями и поэтами.

     

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