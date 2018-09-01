На Театральной площади состоялась выставка «Курск читающий»

Сегодня на Театральной площади провели книжную выставку «Курск читающий». Она прошла в четвертый раз. В этом году ее посвятили 75-й годовщине Победы на Огненной дуге. Издательства, торговые компании, высшие учебные заведения, музеи, галереи и библиотеки представили современную и классическую литературу. В том числе художественную, научно-популярную, учебную, детскую. Также на площади состоялись творческие встречи с писателями и поэтами.