На Красной площади устроят "Папа-старты"

В воскресенье, 9 сентября, на Красной площади пройдут соревнования семейных экипажей «Папа-старты». Это развлекательно-познавательный проект, впервые реализованный в 2014 году. Задача семейных экипажей - перемещаться на автомобилях по заданному маршруту, выполняя задания на контрольных точках. Победителем станет команда, которая не только выполнила все задания, но и прошла этапы с минимальным количеством штрафов и затраченного времени, показав на каждом этапе лучший результат. Торжественное открытие - в 12.00 на Красной площади. После старта экипажей болельщиков и гостей праздника ждут «Парад колясок», конкурс автомоделей «Семейный автомобиль», показательные выступления роллеров, команды уличного фитнеса, детская анимация, концерт.

На время мероприятия парковка личного автотранспорта вдоль дороги по ул. Марата будет запрещена.