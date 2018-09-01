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    В магазинах Железнодорожного округа продавали просроченный алкоголь

    Вчера, 08:04
    В магазинах Железнодорожного округа продавали просроченный алкоголь
    Алкогольную продукцию с истекшим сроком годности обнаружили в двух магазинах Железнодорожного округа Курска. Как пояснили в прокуратуре, у некоторого спиртного срок годности истек 3 месяца назад. В отношении продавцов магазинов возбуждены дела об административном правонарушении. Они направлены для рассмотрения в Роспотребнадзор. Директорам магазинов прокурор внес представления, в которых потребовал устранить нарушения и привлечь допустивших их лиц к дисциплинарной ответственности.

     

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