В магазинах Железнодорожного округа продавали просроченный алкоголь

Алкогольную продукцию с истекшим сроком годности обнаружили в двух магазинах Железнодорожного округа Курска. Как пояснили в прокуратуре, у некоторого спиртного срок годности истек 3 месяца назад. В отношении продавцов магазинов возбуждены дела об административном правонарушении. Они направлены для рассмотрения в Роспотребнадзор. Директорам магазинов прокурор внес представления, в которых потребовал устранить нарушения и привлечь допустивших их лиц к дисциплинарной ответственности.