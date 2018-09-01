поиск по сайту
 

    В Железногорске продолжают отключать канализацию должникам

    Вчера, 08:08
    В Железногорске продолжают отключать канализацию должникам
    В Железногорске продолжают отключать канализацию должникам. Этот метод местный «Горводоканал» практикует давно. В трубу ставится специальная заглушка, и всё её содержимое движется в обратном направлении. Это называется «ограничение услуги водоотведения». Только в этом году должники заплатили 1 миллион 600 тысяч рублей, - сообщили в «Горводоканале» изданию «Эхо недели». Судебные разбирательства тоже никто не отменял. С начала года, предприятие предъявило к местным управляющим компаниям претензии о взыскании просроченной задолженности на 16 млн. рублей. Физическим лицам предъявлено исков на сумму более 8 млн. рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама