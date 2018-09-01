В Железногорске продолжают отключать канализацию должникам. Этот метод местный «Горводоканал» практикует давно. В трубу ставится специальная заглушка, и всё её содержимое движется в обратном направлении. Это называется «ограничение услуги водоотведения». Только в этом году должники заплатили 1 миллион 600 тысяч рублей, - сообщили в «Горводоканале» изданию «Эхо недели». Судебные разбирательства тоже никто не отменял. С начала года, предприятие предъявило к местным управляющим компаниям претензии о взыскании просроченной задолженности на 16 млн. рублей. Физическим лицам предъявлено исков на сумму более 8 млн. рублей.



