В Курской области впервые главой района станет женщина

В Курской области подводят итоги выборов в муниципальные органы власти, которые прошли 9 сентября. По предварительным данным, опубликованным на сайте регионального избиркома, Кореневский район впервые может возглавить женщина. Марина Дегтярёва — глава Кореневского сельсовета — набрала более 60% голосов избирателей. В Пристенском районе уверенно лидирует действующий глава Виктор Петров — у него свыше 80% голосов. В Октябрьском районе побеждает Олег Быковский — глава Черницынского сельсовета — около 54% голосов. Действующий руководитель района уступает ему. На выборах главы Суджи почти 45% голосов набрал депутат Собрания депутатов города Владимир Дьяченко. В среднем по Курской области явка составила около 35%.



