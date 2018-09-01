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    В Курской области впервые главой района станет женщина

    Вчера, 11:22
    В Курской области впервые главой района станет женщина
    В Курской области подводят итоги выборов в муниципальные органы власти, которые прошли 9 сентября. По предварительным данным, опубликованным на сайте регионального избиркома, Кореневский район впервые может возглавить женщина. Марина Дегтярёва — глава Кореневского сельсовета — набрала более 60% голосов избирателей. В Пристенском районе уверенно лидирует действующий глава Виктор Петров — у него свыше 80% голосов. В Октябрьском районе побеждает Олег Быковский — глава Черницынского сельсовета — около 54% голосов. Действующий руководитель района уступает ему. На выборах главы Суджи почти 45% голосов набрал депутат Собрания депутатов города Владимир Дьяченко. В среднем по Курской области явка составила около 35%.

     

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