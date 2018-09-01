Курская таможня задержала старинную икону

В пункт пропуска Крупец Курской таможни для выезда на Украину прибыл легковой автомобиль Daewo Lanos. В ходе таможенного контроля водитель автомобиля и его спутники заявили об отсутствии запрещенных или ограниченных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС товаров и предметов, а также товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. При досмотре в багажнике таможенники обнаружили старинную икону из желтого металла с изображением лика женщины. 43–летний гражданин Украины пояснил, что икону ему подарили родственники. Он решил взять икону с собой в Киев. О том, что образ может оказаться культурной ценностью и, соответственно, подлежит декларированию таможенному органу и необходимы разрешительные документы на вывоз ее за границу, якобы не знал. Икона направили на экспертизу. В заключении говорится, что образ относится к категории культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза. Рыночная стоимость иконы - 1066 рублей.

По фактам несоблюдения запретов при вывозе культурных ценностей с таможенной территории Евразийского экономического союза и недекларирования по установленной форме товара, подлежащего декларированию, Курской таможней составлены два протокола об административных правонарушениях. Окончательное решение по делам вынесет суд. Нарушителю таможенного законодательства грозят штрафы и возможная конфискация иконы.