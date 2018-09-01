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    Курская таможня задержала старинную икону

    Вчера, 11:45
    Курская таможня задержала старинную икону
    В пункт пропуска Крупец Курской таможни для выезда на Украину прибыл легковой  автомобиль Daewo Lanos.  В ходе таможенного контроля водитель автомобиля и его  спутники заявили об отсутствии запрещенных или ограниченных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС товаров и предметов, а также товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. При досмотре в багажнике таможенники обнаружили старинную икону из желтого металла с изображением лика женщины. 43–летний гражданин Украины пояснил, что икону ему подарили родственники. Он решил взять икону с собой в Киев. О том, что образ может оказаться культурной ценностью и, соответственно, подлежит декларированию таможенному органу и необходимы разрешительные документы на вывоз ее за границу,  якобы не знал. Икона направили на экспертизу. В заключении говорится, что образ относится к категории культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза. Рыночная стоимость иконы - 1066 рублей.
    По фактам несоблюдения запретов при вывозе культурных ценностей  с таможенной территории Евразийского экономического союза и недекларирования по установленной форме товара, подлежащего декларированию, Курской таможней составлены два протокола об административных правонарушениях. Окончательное решение  по делам вынесет суд. Нарушителю таможенного законодательства грозят штрафы и возможная конфискация иконы.

     

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