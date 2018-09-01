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    За сутки на курских дорогах в ДТП погибли две автомобилистки

    Вчера, 12:02
    За сутки на курских дорогах в ДТП погибли две автомобилистки
    7 сентября на курских дорогах в ДТП погибли две автомобилистки. Как рассказали в Госавтоинспекции, первая авария со смертельным исходом произошла около 15 часов в Обоянском районе. 29-летняя женщина за рулем ВАЗовской "семёрки" двигалась по грунтовке, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Автомобилистка скончалась на месте. Пассажир с травмами обратился в больницу.
     
    В одиннадцатом часу вечера практически в центре Курска перевернулась иномарка. 43-летняя женщина на "Хонде Джаз" ехала от улицы Перекальского в сторону улицы Дубровинского. В пути следования она врезалась в световую опору. Женщина-водитель скончалась на месте.

     

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