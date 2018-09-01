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    В Курской области более 40 водителей лишатся прав за пьяную езду

    Вчера, 13:06
    В Курской области более 40 водителей лишатся прав за пьяную езду
    На дорогах Курской области был задержан 41 водитель, находившийся в состоянии опьянения. Таков итог рейдов инспекторов ГИДД, которые провели в минувшие выходные. Уточняется, что 6 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. 9 человек задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования. Им грозит уже уголовная ответственность.
    Курян призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02. 

     

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