В Курской области более 40 водителей лишатся прав за пьяную езду

На дорогах Курской области был задержан 41 водитель, находившийся в состоянии опьянения. Таков итог рейдов инспекторов ГИДД, которые провели в минувшие выходные. Уточняется, что 6 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. 9 человек задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования. Им грозит уже уголовная ответственность.

Курян призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.