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    Интернет-мошенники выманили у курянки почти 10 тысяч рублей

    Вчера, 14:37
    Интернет-мошенники выманили у курянки почти 10 тысяч рублей
    19-летняя курянка стала жертвой интернет-мошенников. Потерпевшая получила в соцсети «ВКонтакте» сообщение от подруги с просьбой занять деньги. Девушка перевела 9500 рублей на указанную банковскую карту. После этого она связалась по телефону со знакомой, чтобы узнать, зачем ей понадобились деньги. Выяснилось, что её аккаунт в социальной сети взломали. Девушки вместе пришли в полицию и рассказали о произошедшем. Возбуждено уголовное дело. Аферистов разыскивают. В УМВД отметили, что за последнее время в полиции зарегистрировали более 10 аналогичных преступлений. 

     

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