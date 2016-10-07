Интернет-мошенники выманили у курянки почти 10 тысяч рублей

19-летняя курянка стала жертвой интернет-мошенников. Потерпевшая получила в соцсети «ВКонтакте» сообщение от подруги с просьбой занять деньги. Девушка перевела 9500 рублей на указанную банковскую карту. После этого она связалась по телефону со знакомой, чтобы узнать, зачем ей понадобились деньги. Выяснилось, что её аккаунт в социальной сети взломали. Девушки вместе пришли в полицию и рассказали о произошедшем. Возбуждено уголовное дело. Аферистов разыскивают. В УМВД отметили, что за последнее время в полиции зарегистрировали более 10 аналогичных преступлений.