За присвоение двух миллионов рублей курские чиновники идут под суд. По данным СК, с 31 октября 2016 по 3 апреля 2017 года главный бухгалтер Инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области по предварительному сговору со своим начальником присвоили деньги учреждения - более 2 миллионов 160 тысяч рублей. Им удалось это сделать, заключив с индивидуальным предпринимателем 8 фиктивных договоров оказания услуг. По этим договорам инспекция якобы нанимала бизнесмена для проведения археологических раскопок. Полученные деньги обналичили и присвоили сотрудники инспекции, считают следователи. Точку в этом деле поставит суд.