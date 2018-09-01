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    За присвоение двух миллионов рублей курские чиновники идут под суд

    Вчера, 16:08
    За присвоение двух миллионов рублей курские чиновники идут под суд
    За присвоение двух миллионов рублей курские чиновники идут под суд. По данным СК, с 31 октября 2016 по 3 апреля 2017 года главный бухгалтер Инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области по предварительному сговору со своим начальником присвоили деньги учреждения - более 2 миллионов 160 тысяч рублей. Им удалось это сделать, заключив с индивидуальным предпринимателем 8 фиктивных договоров оказания услуг. По этим договорам инспекция якобы нанимала бизнесмена для проведения археологических раскопок. Полученные деньги обналичили и присвоили сотрудники инспекции, считают следователи. Точку в этом деле поставит суд.

     

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