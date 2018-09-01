В администрации прокомментировали дело о присвоении чиновниками миллионов

В региональной администрации прокомментировали громкое дело о присвоении чиновников.

Ранее радио "Курс" рассказывало : за присвоение двух миллионов рублей курские чиновники идут под суд. По данным СК, с 31 октября 2016 по 3 апреля 2017 года главный бухгалтер Инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия Курской области в сговоре со своим начальником присвоили деньги учреждения - более 2 миллионов 160 тысяч рублей. Им удалось это сделать, заключив с индивидуальным предпринимателем 8 фиктивных договоров оказания услуг. По этим договорам инспекция якобы нанимала бизнесмена для проведения археологических раскопок. Полученные деньги обналичили и присвоили сотрудники инспекции, считают следователи. Точку в этом деле поставит суд.

В региональной администрации уточнили, что инкриминируемое следствием преступление совершено, когда учредителем инспекции являлось управление по охране объектов культурного наследия Курской области. Сейчас этот орган находится в стадии ликвидации. Функции по охране объектов культурного наследия с апреля 2018-го исполняет созданное подразделение - управление Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия, не имеющее статуса юридического лица. Администрация Курской области признана потерпевшей, заявлен гражданский иск на сумму причинённого ущерба. Судебное разбирательство назначено на 17 сентября в Ленинском районном суде.